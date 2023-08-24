В учебных заведениях Татарстана появится сервис «Московской электронной школы»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит внедрить информационные технологии в сферу образования. Речь идет о сервисах «Московской электронной школы» (МЭШ). Они появятся в татарстанских школах, сообщает пресс-служба руководителя республики.

— Это большой, огромный проект, который мы будем на базе ваших наработок запускать в республике. Мы искренне благодарны за такую возможность. И у нас очень много таких проектов, их будет еще больше, — сказал он.

На финальных мероприятиях в рамках Дней культуры Татарстана в столице России, Рустам Минниханов заявил, что между республикой и Москвой установлены тесные связи во всех областях. Также он назвал этот город главным партнером региона.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Проект «Московская электронная школа» позволяет не зависеть в программном обеспечении от зарубежных поставщиков, говорил министр просвещения России Сергей Кравцов. Например, с помощью МЭШ ученики и родители могут просматривать оценки в электронном дневнике, отслеживать расписание, мониторить домашние задания, а также добавлять достижения в цифровое портфолио и так далее.

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Айрат Назипов