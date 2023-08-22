За сутки жители Альметьевска отдали мошенникам около 7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Альметьевска за сутки потеряли порядка 7 млн рублей, отдав деньги мошенникам. Преимущественно жертвами аферистов стали пожилые люди.

Например, 57-летняя жительница города общалась с мошенниками на протяжении шести дней. За это время женщина успела оформить несколько кредитов в различных банках. Все заемные средства она перечислила на счет неизвестных. Причиненный ущерб составил около 5 млн рублей.

— Неизвестные убедили женщину в том, что на ее имя оформляются кредиты, а также зафиксирована попытка перевода денежных средств на территорию другого государства. После ей начали звонить якобы сотрудники силовых структур, потребовали оформить кредит в банке и закрыть действующие кредиты, — рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Еще одной жертвой злоумышленников стал 61-летний мужчина. В прошлом году заявитель вложил в одну из инвестиционных компаний 10 тысяч рублей. В июне текущего года с ним связался брокер компании, отправил чек на 1 млн рублей и попросил забрать свой заработок. Однако для того чтобы забрать проценты, необходимо было отправить еще деньги. В итоге мужчина осуществил 13 переводов с кредитной карты на различные счета неизвестных ему людей на общую сумму 1,2 млн рублей.

Принять участие в поимке злостного мошенника, который оформил на ее имя кредит, предложили 73-летней пенсионерке. Потерпевшая поехала в банк, обналичила сбережения в размере 464 тысячи рублей и перевела на счет мошенников.

В настоящее время по всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Две недели назад пенсионерка из Альметьевска стала жертвой мошенницы и потеряла около 3 млн рублей. По словам пострадавшей, прошлой зимой она решила заняться оздоровлением своего организма, а точнее ауры и пространства вокруг нее. В интернете она нашла объявление об оказании дистанционно необходимых услуг. В течение нескольких месяцев 73-летняя пенсионерка регулярно перечисляла «ясновидящей» деньги, сумма достигла 2,8 млн рублей.



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Айрат Назипов