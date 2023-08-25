Спрос на топ-менеджеров в Татарстане за год вырос на 77%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Количество вакансий управленцев в Татарстане за год увеличилось на 77%, утверждают аналитики платформы hh.ru.

Во всем Поволжье потребность в топ-менеджерах выросла на 68%. Татарстан занимает седьмую строчку в рейтинге.

Наибольший рост вакансий (129%) отмечен в Оренбургской области. Наименьшая динамика наблюдается в Мордовии (18%), а в Марий Эл потребность в топ-менеджерах осталась такой же, как и в прошлом году.

Лидерами по поиску управленцев являются компании из таких категорий, как розничная торговля (10%), товары народного потребления и услуги для бизнеса (по 7%), информационные технологии и промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (по 6%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самыми востребованными специалистами в Татарстане стали водители, инженеры, врачи, уборщики и контролеры. В среднем за апрель — июнь 2023 года численность рабочей силы в Татарстане в возрасте 15 лет и старше составила 2 064,8 тыс. человек, из них 2 022,3 тыс. человек были заняты в экономике и 42,5 тыс. человек, или 2,1% от численности рабочей силы, не были заняты, но активно занимались поисками работы. Уровень занятости в Татарстане составил 62,0%.

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Галия Гарифуллина