Рафкат Кантюков получил орден «За заслуги перед Татарстаном»
Главный консультант по инфраструктурным и сырьевым проектам казанского ПАО «Органический синтез», президент АНО «Волейбольный клуб «Зенит» Рафкат Кантюков награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписал раис региона Рустам Минниханов.
Рафката Кантюкова наградили «за особый вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность», сказано в документе.
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