Сегодня в Казани ожидается до +19 градусов

В пятницу, 25 августа, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +16 до +21°С.

Также в столице республики прогнозируется северный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и начале следующей недели. По ночам температуры могут опускаться до +3 и 0 градусов. Днем они не превысят +21°С, а в понедельник — 16°С.



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Татьяна Демина