С «Коаст» зятя Зиганшина взыскали штраф по арендованному объекту на Кремлевской набережной в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет земельных и имущественных отношений Казани отсудил у ООО «Коаст», которая принадлежит казанскому предпринимателю Тимуру Зайнутдинову, зятю главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, штраф за ненадлежащее содержание арендованного объекта на Кремлевской набережной.



Арбитражный суд Татарстана принял решение удовлетворить иск КЗИО о взыскании штрафа в 126,3 тысячи рублей за аренду за ненадлежащее пользование гидротехническим сооружением «Берегоукрепительные работы на левом берегу р. Казанка Куйбышевского водохранилища» на участке от моста «Миллениум» до НКЦ «Казань» и от ул. Батурина до Ленинской дамбы.

Из заключения суда следует, что арендатор был обязан содержать арендуемое имущество и прилегающую к нему территорию в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии, своевременно за свой счет ремонтировать арендуемое имущество. Обязанность не была исполнена — за это предусмотрен штраф в размере двухмесячной арендной платы. Срок добровольного погашения штрафа истек, и Комитет земельных и имущественных отношений обратился в суд.

Кроме основного штрафа, с «Коаст» взыскали 4,7 тысячи рублей в качестве государственной пошлины в доход федерального бюджета.

realnoevremya.ru (архив)

«Коаст» получил гидротехническое сооружение в аренду в марте 2018 года, став единственным участником торгов. Их признали несостоявшимися, и компания Тимура Зайнутдинова получила объект в аренду по стартовой цене. Аренда объекта обходилась в 758 тысяч рублей в год.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко