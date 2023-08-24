В Казани станет больше проекционных «зебр»

В Казани на 18 участках улиц города появятся проекционные пешеходные переходы. Для этих целей власти столицы Татарстана приобретут 40 уличных проекторов. Об этом стало известно из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

На проекторы и их установку готовы потратить 7,9 млн рублей — в среднем одна единица обойдется в 125 тыс. рублей.

Так, проекционные пешеходные переходы появятся на следующих участках Казани:

ул. Фучика, 49;

ул. Короленко (около ЖК «Норвежский);

пересечение ул. Лобачевского и ул. Дзержинского;

ул. Бутлерова, 16;

ул. Бутлерова, 45;

ул. Хади Такташа, 117;

пересечение ул. Баумана и ул. Чернышевского;

ул. Марджани, 16;

ул. Большая Красная, 15/9;

ул. Дзержинского, 9б;

ул. Дубравная, 43;

ул. Маяковского, 31/14;

пересечение ул. Московской и ул. Яхина;

ул. Деловая и ул. 25 лет Октября;

ул. Чехова — ул. Лесгафта;

ул. Шоссейная, 20;

ул. Ильича, 1;

ул. Амирхана Еники, 6/1.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Автоматизированная система управления дорожным движением» Казани, поставщика должны определить уже 5 сентября, а работы подрядчик обязан осуществить в течение 20 дней после заключения контракта.

Проекционный пешеходный переход представляет собой проекторы, подсвечивающие дорожную разметку, благодаря чему «зебру» видно уже издалека даже в непогоду и в ночное время суток.

В мае сообщалось, что в Казани собираются утвердить программу по повышению безопасности дорожного движения на 2023 год, разработанную Комитетом по транспорту и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Обойдется она бюджету Татарстана в 125 миллионов рублей. Программа направлена на сокращение числа погибших в результате ДТП.

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Илина Хакимова