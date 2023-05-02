Финансирование программы по повышению БДД в Казани вернулось к допандемийным значениям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани собираются утвердить программу по повышению безопасности дорожного движения на 2023 год, разработанную Комитетом по транспорту и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Обойдется она бюджету Татарстана в 125 миллионов рублей. Программа направлена на сокращение числа погибших в результате ДТП. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличилось в два раза и вернулось к допандемийным значениям. Детали — в материале «Реального времени».

Во всем виноваты пешеходы и водители

Всего с 1 января 2013 по 31 декабря 2022 года, в период действия федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2025 годах», в Казани произошло 18 404 ДТП, в которых погибло 554 человека и ранено 21 273 человека. Больше всего смертей — 94 — было зарегистрировано в 2013 году. За прошлый год показатель снизился в три раза, до 31 смерти.

Несмотря на снижение числа ДТП, погибших и раненых в них с 2019 года, власти признают: «Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в Казани».

Указывается и рост числа автомобилей в столице Татарстана: если в 2012 году количество автотранспортных средств в Казани составляло 307 663 единицы, то в январе 2023 года — 474 750 единиц. То есть за это время увеличение парка авто составило более 45%.



— Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения, — указывается в программе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отдельно там указываются факторы, из-за которых происходят аварии:

— К основным факторам, определяющим причины аварийности в муниципальном образовании г. Казани, следует отнести пренебрежение участников дорожного движения требованиями безопасности дорожного движения, неудовлетворительную дисциплину, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами.

Целью программы является снижение числа погибших по сравнению с 2012-м и повышение по сравнению с 2022-м

Целью программы на этот год является сокращение числа погибших в ДТП — с 78 человек в 2012 «базовом» году до 33 в 2023-м. Стоит отметить, что это на два человека больше, чем в 2022-м — тогда погиб 31 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди других целей:

уменьшить социальный риск (число лиц, погибших в ДТП) с 6,7 человека в 2012 году до 2,62 человека на 100 тысяч населения;

уменьшить транспортный риск с 2,6 человека в 2012-м до 0,7 человека на 10 тысяч транспортных средств;

уменьшить тяжесть последствий с четырех человек в 2012-м до двух человек на 100 пострадавших

В Казани появятся новые светофоры и табло на остановках

Среди мероприятий, помимо акций ГИБДД среди населения, внимание уделяется светофорам — планируется как их модернизация, так и установка новых. Всего закупят 200 светофоров типа Т-7 для их установки в районе детских садов и школ, а также оборудование 40 проекционных пешеходных переходов и 42 табло на остановках общественного транспорта.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Установят и дорожные знаки, число которых не указывается. Они появятся на участках концентрации ДТП, а также там, где «они необходимы в силу требований нормативных актов либо предписаний».

В рамках других муниципальных программ запланированы ямочный ремонт, содержание знаков и светофоров, развитие городского парковочного пространства, разработка велосипедных маршрутов и пунктов проката велосипедов и самокатов, строительство сети велосипедных дорожек, устройство велосипедных парковок в местах массового пребывания людей и вблизи объектов социального назначения и т.д.

Всего с 2016 года на повышение БДД в Казани выделили более 807 миллионов рублей

Если сравнивать с прошлым годом, то программа подорожала более чем в два раза — на 2022-й на нее выделили 63 миллиона рублей. Тогда в нее не были включены покупка новых светофоров и табло.

В целом с 2016 по 2022 год на реализацию ежегодных программ по повышению безопасности дорожного движения в Казани потратили 807 миллионов. Стоит отметить, что только в 2018-м деньги выделил, помимо бюджета Татарстана, и бюджет России.

По 2019-й включительно на программу выделяли более 100 миллионов рублей, однако в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, финансирование резко снизилось — до 43 миллионов.

Полная выкладка по годам следующая:

2016 год — 203 миллиона;

2017 год — 124 миллиона;

2018 год — 195 миллионов (71,06 миллиона из федерального бюджета, 124 миллиона из республиканского);

2019 год — 116 миллионов;

2020 год — 43 миллиона;

2021 и 2022 годы — по 63 миллиона.

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Дарья Пинегина