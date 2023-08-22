«Работаем в этом направлении»: главный тренер «Рубина» — о планах подписать новичков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» хочет подписать новых игроков до конца летнего трансферного окна, который завершится 14 сентября. Планами поделился главный тренер команды Рашид Рахимов.

— Будут ли у «Рубина» приобретения? Ждем. Работаем в этом направлении. Там достаточно много позиций, пока не буду говорить. Если мы все сделаем, уже увидите сами, — передает его слова клубная пресс-служба.

Говоря о травмированных, наставник сказал, что будет смотреть на состояние Мацея Рыбуса и Джоэля Фамейе в течение двух-трех дней. Также небольшую паузу предоставили Игору Вуячичу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще Рахимов заявил об отсутствии «безнадежности» в казанской команде на фоне неудачного старта в РПЛ. По его словам, атмосфера внутри команды — хорошая. А предыдущий победный матч поднял настроение футболистам.

На прошлых выходных «Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1. Для казанцев эта победа стала первой в сезоне. В турнирной таблице клуб из столицы Татарстана занимает 12-е место. Следующий матч «красно-зеленые» сыграют на своем поле против московского «Динамо». Игра состоится в 17.30 26 августа.

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Айрат Назипов