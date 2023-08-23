Бывшего первого зампреда ВТБ Пучкова назначили гендиректором ОСК
Бывшего первого заместителя председателя ВТБ Андрея Пучкова назначили новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он выразил уверенность, что управленческий опыт Андрея Пучкова «поможет скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга».
Мантуров поблагодарил ранее занимавшего эту должность Алексея Рахманова за долгую плодотворную работу в ОСК, сообщает «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства передать контрольный пакет акций ВТБ. Решено передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым