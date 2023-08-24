Чуть больше половины казанцев рассчитывают накопить миллион рублей в ближайшем будущем

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Называют себя миллионерами 7% жителей Казани. Еще 63% хотели бы стать ими, а 30% это не нужно. Об этом свидетельствуют результаты опроса УК ПСБ.

В обозримом будущем накопить один миллион рублей рассчитывают 56% респондентов. Из них 10% считают, что смогут сделать это менее чем через год, 26% хотят уложиться в два года, а 42% — в три года.

— В этом году мы наблюдаем заметный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок. Чаще всего россияне вкладываются в акции и облигации. Традиционно на высоком уровне держится интерес розничных инвесторов к рынку коллективных инвестиций. УК ПСБ, в частности, зафиксировала 70-процентный рост числа клиентов за последние 12 месяцев — с июля 2022 года по июнь текущего года, — подчеркнул генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.

Напомним, почти половина россиян — 42% — на регулярной основе откладывают деньги. Еще 39% респондентов заявили, что откладывать им удается не всегда. Совсем не пользуются такой практикой 19% опрошенных.

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Елизавета Пуншева