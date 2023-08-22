Татарстанская компания выплатила долги бывшим работникам после возбуждения уголовного дела

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Азнакаевская компания по производству молочной продукции «Милквиль» погасила задолженность перед 19 бывшими сотрудниками. Это произошло после возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК России — «Невыплата заработной платы».

— По версии следствия, в период с марта по май 2022 года потерпевшие были уволены по сокращению численности работников фирмы, в связи с чем им полагалась выплата денежной компенсации. Однако руководство фирмы компенсацию не выплатило, из-за чего перед бывшими сотрудниками образовалась задолженность в размере более 450 тыс. рублей, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В ходе расследования задолженность полностью погашена. В настоящее время решается вопрос о прекращении уголовного дела.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад в Набережных Челнах сотруднице одной из компаний выплатили задолженность по зарплате — она не получала деньги с июля 2022 года по май 2023-го. Долг в 81 тысячу погасили после вмешательства следователей. Потерпевшей выплатили компенсацию, в связи с чем уголовное дело прекратили.

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Айрат Назипов