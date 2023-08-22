Татарстанская компания выплатила долги бывшим работникам после возбуждения уголовного дела
Азнакаевская компания по производству молочной продукции «Милквиль» погасила задолженность перед 19 бывшими сотрудниками. Это произошло после возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК России — «Невыплата заработной платы».
— По версии следствия, в период с марта по май 2022 года потерпевшие были уволены по сокращению численности работников фирмы, в связи с чем им полагалась выплата денежной компенсации. Однако руководство фирмы компенсацию не выплатило, из-за чего перед бывшими сотрудниками образовалась задолженность в размере более 450 тыс. рублей, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
В ходе расследования задолженность полностью погашена. В настоящее время решается вопрос о прекращении уголовного дела.
Месяц назад в Набережных Челнах сотруднице одной из компаний выплатили задолженность по зарплате — она не получала деньги с июля 2022 года по май 2023-го. Долг в 81 тысячу погасили после вмешательства следователей. Потерпевшей выплатили компенсацию, в связи с чем уголовное дело прекратили.
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