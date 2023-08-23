Выставленная на продажу часть ТЦ «Савиново» в Казани подешевела на 115 млн рублей

Часть торгового центра «Савиново», выставленная на продажу в этом году, подешевела с 540 млн рублей до 425 млн, то есть на 115 млн рублей, информация о продаже размещена на площадке Avito.



Общая площадь помещений — 6,7 тыс. кв. м: на первом этаже 6,3 тыс. кв. м, на втором — 383,5 кв. м, на третьем — 12,0 кв. м.

В ТЦ расположен супермаркет «Перекресток» и ряд арендаторов с высоким покупательским спросом.

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Маргарита Головатенко