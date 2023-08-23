Таха Айхан: мусульмане вскоре составят одну треть всей молодежи мира

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Треть молодежи мира в скором времени будут составлять мусульмане. Об этом рассказал президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан на пресс-конференции, посвященной Казанскому глобальному молодежному саммиту.

— Очень важно для мусульманской молодежи, которая вскоре составит одну треть всего молодежного населения мира, взаимно оценивать свои традиционные ценности в современном мире. Мы верим, что саммит является важной возможностью для них, чтобы поделиться своим богатым наследием и культурой с точки зрения глобальной перспективы и создать новое видение своего будущего, — заявил он.

Основной повесткой Казанского глобального молодежного саммита в этом году является обсуждение роли традиционных ценностей в образовании детей и молодежи в современном мире.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В течение трех дней саммита будут обсуждены такие важные вопросы, как выстраивание сильной надежной семьи, непрерывное образование, личная безопасность, взаимное уважение, дружба и уважение между людьми и различными национальными идентичными ценностями, — рассказал Таха Айхан.

Напомним, на второй Казанский глобальный молодежный саммит заявились 4 тысячи делегатов из более 80 стран. Он пройдет в столице Татарстана в конце августа. Для участков мероприятия подготовили культурную и деловую программу.

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Татьяна Демина