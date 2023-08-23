В Заинском районе Татарстана планируют собрать более 307 тысяч тонн сахарной свеклы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Заинском районе Татарстана началась уборка сахарной свеклы. Урожай должен превысить 307 тысяч тонн при урожайности 350 центнеров с гектара.

Урожай соберут с площади 8,8 тысячи га. Сахарный завод с мощностью переработки 8 тысяч тонн корнеплодов в сутки в Заинском районе запустят в начале следующей недели, 28 августа.

В прошлую пятницу, 18 августа, муниципалитет завершил уборку зерновых. Удалось собрать 93,5 тыс. тонн зерна, рассказал раису Татарстана Рустаму Минниханову глава Заинского района Разиф Каримов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На полях района в муниципалитете сеют озимые культуры. Ведется обработка и удобрение почвы, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, с 1 октября в России могут ввести квоты на импорт семян по девяти культурам, в том числе сахарной свеклы. Исключение могут сделать только для ввоза из стран-членов ЕАЭС.



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Татьяна Демина