На берегах Казанки предложили установить шезлонги и пчелиную ферму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани этим летом в рамках мероприятия «Горожанин-ученый» прошла дискуссия «Принципы экологизации бизнеса». В ходе встречи жители города предложили свои идеи для реализации полезных объектов на берегах Казанки, сообщает пресс-служба команды «Стратегия развития Казанки».

Так, жители столицы Татарстана и эксперты области предложили установить на берегах реки экокабинки, шезлонги, скамейки, экоарты, навигационные таблички, инфоцентры, экобеседки, станции по приему крышечек и пластиковых елок для дальнейшей переработки, контейнеры для мусора и кормушки из вторичного пластика. Кроме того, прозвучала идея создания пчелиной фермы.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Нам понравились идея установки аппарата приема пластиковых крышечек от напитков в обмен на корм для животных. Мы помогаем приютам уже несколько лет, эта инициатива может быть нам близка. Также мы отметили для себя оснащение питьевыми фонтанчиками и скамейками прибрежных территорий Казанки, — ответила специалист по устойчивому развитию отелей Рената Ахметзянова.

Напомним, 6 августа, в столице Татарстана состоялась эковечеринка по случаю завершения занятий городской лаборатории «Горожанин-ученый», созданной командой проекта «Стратегия развития Казанки», Институтом развития городов РТ и Дирекцией парков и скверов Казани. Мероприятие включило в себя награждение участников, мастер-классы, а также показ мод от апскайкл-дизайнера Tartmada и речную прогулку.

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Елизавета Пуншева