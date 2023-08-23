В июле в Татарстане вырос средний размер автокредита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,37 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,8%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

По среднему размеру кредита на покупку машины Татарстан в середине лета занял 14-е место среди 30 российских регионов-лидеров. Рейтинг возглавила Москва с 1,955 млн рублей.

В числе лидеров по среднему размеру автокредита в июле также оказались Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края, Свердловская, Новосибирская, Саратовская, Белгородская и Тульская области. Топ-30 замкнула Удмуртия, где показатель вырос на 3%, до 1,165 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в июле 2023 года средний размер автокредитов увеличился по сравнению с июнем на 5% и составил рекордные 1,43 млн рублей. Показатель растет уже полгода.

Напомним, по данным НБКИ, в Татарстане за июль 2023 года выдали 4 052 автокредита, что на 17,9% больше, чем за июнь. По их количеству республика вошла в топ-5 российских регионов, заняв четвертое место.



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Татьяна Демина