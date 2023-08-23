В России хотят ввести единый стандарт на горячее питание в школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России предложили разработать единый стандарт на горячее питание в школах. Обращение к премьер-министру страны Михаилу Мишустину направили депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщают «Известия».



В настоящее время российские регионы выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков. Однако при мониторинге в некоторых из них выявили недостатки, в том числе в части стоимости школьного питания.

Авторы инициативы считают верной установку единого федерального стандарта с базовым перечнем блюд, составленного для разных групп школьников по принципам рационального, сбалансированного питания. Отдельный список, считают они, следует составить для детей с различными заболеваниями, учесть индивидуальные особенности, такие как непереносимость определенных продуктов. Отмечается, что меню могут дополняться в зависимости от региональных, национальных особенностей.

— Сегодня все госконтракты, в том числе по питанию школьников, проходят через госзакупки. Как правило, выигрывают тендеры те, кто предложит более низкую цену, однако это не гарантирует качество или, например, широкий ассортимент продуктов питания. Поэтому такой ГОСТ нужен, его должны учитывать при проведении конкурсов, — считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Представители бизнеса считают, что введение ГОСТа не сильно изменит ситуацию на рынке школьного питания. По их словам, в средства, выделяемые государством на питание, не входят затраты на логистику, зарплату поваров, инфраструктуру, не учитывается инфляция.

Как отметил председатель правления Ассоциации операторов социального питания Андрей Плышевский, любые ГОСТы в России носят рекомендательный характер, в отличие от СанПиН, выполнение которых обязательно.

Также встает вопрос о модернизации пищевых блоков в школах — на это средства не выделяются. Существенно изменились цены на продукты ежедневного рациона школьника.

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Маргарита Головатенко