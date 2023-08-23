Приговоренный к 10 годам колонии экс-полицейский прислал в Казань видеописьмо с фронта

Фото: скриншот realnoevremya.ru видеообращения, предоставлено стороной защиты

По данным «Реального времени», в зону СВО из мордовской колонии этапировали 47-летнего экс-начальника отдела УЭБиПК МВД Татарстана Рустема Нариманова. Ранее казанский суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 36 млн рублей и лишил спецзвания подполковника полиции, и две вышестоящие инстанции с доказанностью обвинений согласились. Правда, срок посадки Нариманова был сокращен на 3 месяца.



Нариманов звонком известил супругу о заключении контракта с Минобороны РФ и о том, что уже находится в прифронтовой полосе, проходя обучение на полигоне. Позднее с помощью одного сослуживца переслал видеописьмо в адрес республиканских властей от имени штурмовой роты добровольцев и от себя лично.

Напомним, службу в МВД Татарстана ныне осужденный оставил еще в 2014 году, ушел в ранге подполковника с должности начальника отдела Управления по борьбе с экономической преступностью (ныне УЭБиПК). В 2018-м Нариманов уехал в Турцию, а в 2019-м получил заочные обвинения и арест на родине. Зная об этом, в апреле 2021-го решил вернуться и доказать свою невиновность. Его задержали прямо в аэропорту Казани и отправили в СИЗО.

realnoevremya.ru

Процесс стартовал в сентябре 2021-го и завершился спустя год обвинительным приговором. Суд счел доказанными обвинения и в получении взятки на общую сумму 5 млн рублей в виде автомобиля «Мерседес» и страховки на него, а также квартиры и оплаты коммунальных услуг, и в афере еще на 5 млн рублей. Согласно приговору, Нариманов, пользуясь связями в ГУП «Татлизинг», провернул сделку по покупке за 5 млн рублей и сдаче в лизинг комплекса оборудования для бетонного завода, которое на самом деле даже не закупалось.



Подробности этой истории и видеописьма от зэка-добровольца — в материале «Реального времени».



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Ирина Плотникова