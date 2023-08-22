РБК: Сергея Суровикина сняли с должности главкома ВКС

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России/YouTube.com (архив)

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

— Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении» Минобороны, — пишет издание.

По информации СМИ, генерал на сегодняшний день находится в краткосрочном отпуске.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На должность главкома ВКС Суровикина назначили в конце ноября 2017 года. Затем он руководил российской группировкой в Сирии. С 8 октября прошлого года по 11 января 2023 года командовал Объединннной группировкой российских войск в зоне спецоперации. Позднее его перевели в заместители командующего группировкой войск.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов