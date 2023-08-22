Представители промышленной палаты турецкой провинции Конья планируют посетить Татарстан
Полпредство Татарстана в России посетила делегация промышленной палаты турецкой провинции Конья. На встрече представители последней выразили желание в ближайшее время посетить республику в расширенном составе, сообщает ведомство.
Во время беседы стороны выразили заинтересованность в установлении тесных контактов с профильными компаниями Татарстана и Коньи.
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Равиль Ахметшин, руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина, директор представительства АО «ВТК «КАМАЗ» в Москве Рамиль Арифулин и представители машиностроительного кластера республики.
Месяц назад раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. Он пообщался на тему сотрудничества с мэром и губернатором провинции. На встрече татарстанский лидер заявил о необходимости активизировать контакты между республикой и провинцией Конья.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым