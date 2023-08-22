Над Черным морем выявили полет двух беспилотников — они собирали разведданные в районе Крыма

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Над акваторией Черного моря средства контроля воздушного пространства ВКС России обнаружили два беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. В воздух подняли два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО.

Как сообщили в Минобороны России, в результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.



В марте европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды. В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

В Минобороны России объяснили, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых они обсудили последствия крушения американского БПЛА.



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Айрат Назипов