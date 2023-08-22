В Швеции подали еще 12 заявок на сожжение Корана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика отправил местным властям еще 12 заявок на аналогичные мероприятия в трех городах страны. Об этом пишет RT со ссылкой на шведскую радиостанцию Sveriges Radio.

Автор обращений хочет проводить протестные акции на протяжении трех недель в Стокгольме, Мальме и Эребру.

Полиция Стокгольма заявила, что дает одобрение на публичные собрания, насколько это возможно. На текущий момент рассматриваются поступившие заявления. Официально они еще не одобрены.

Швеция регулярно попадает в скандалы из-за того, что местные власти разрешают сжигать Коран. Организаторами подобных акций часто выступают Салван Момика и Салван Наджем, против которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведения аналогичных акций ранее.

На фоне постоянных скандалов власти Швеции решили пересмотреть закон об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. К решению вопроса привлекут парламентскую группу с представителями всех партий риксдага.

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Айрат Назипов