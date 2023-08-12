В Альметьевске пенсионерка стала жертвой «ясновидящей» и перевела ей почти 3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пенсионерка из Альметьевска стала жертвой мошенницы и потеряла около 3 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

По словам пострадавшей, прошлой зимой она решила заняться оздоровлением своего организма, а точнее своей ауры и пространства вокруг нее. Для этого она обратилась в Интернет, где и нашла подходящее объявление об оказании дистанционно необходимых услуг.

В течении нескольких месяцев 73-летняя пенсионерка регулярно перечисляла «ясновидящей» денежные средства, сумма достигла 2,8 млн рублей.

Однако, когда сбережения у пострадавшей закончились, аферистка отказалась продолжать «оздоровление».

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Жители Татарстана за полгода из-за действий мошенников потеряли в общей сложности более 2 млрд рублей. Ежедневно татарстанцы отдают злоумышленникам крупные суммы.



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Илина Хакимова