Президент России: наши компании занимают ниши иностранных

Президент России Владимир Путин рассказал, что отечественные компании занимают места иностранных компаний. Такое заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили. Масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты, в свою очередь стимулирует инвестиционную активность частного бизнеса, — сказал он.

Глава государства добавил, что страна и дальше будет идти в этом направлении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Иностранные бренды начали массово покидать российский рынок после начала спецоперации или анонсировать свой уход из страны. На днях о грядущих изменениях рассказал производитель чая и кофе JDE Peet's. Владельцы решили заменить к концу текущего года в России бренд Jacobs на Monarch.



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Айрат Назипов