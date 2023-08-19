Производитель кофе Jacobs приостановит продажи ряда брендов в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Производитель чая и кофе JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, больше не будет продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Фабьен Симон.

— Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona, — цитирует его заявление RT.

Уточняется, что компания намерена заменить к концу текущего года в России бренд Jacobs на Monarch.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В начале месяца Фабьен Саймон заявил, что JDE Peet's не планирует полностью покидать российский рынок, подчеркнув, что работа компании на нем не противоречит западным санкциям. При этом компания хочет прекратить продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца этого года.



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Айрат Назипов