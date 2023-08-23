Банк Казани объявил о поддержке бизнеса в рамках нового специального предложения

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Банка Казани

Банк Казани разработал специальное предложение: кредит от 30 миллионов рублей под 12% годовых*.

Срок рассмотрения заявки семь рабочих дней.

Предпринимателям в рамках акции доступна вся линия кредитных продуктов Банка Казани.

Кредит осуществляется под обеспечение ликвидного залога всего от 60% от суммы. При этом обязательства по оборотам бизнеса составляют от 30 до 50% от суммы кредита.

Подача заявки осуществляется на официальном сайте Банка Казани: https://www.bankofkazan.ru/business/promotions-and-special-offers/business-gorizont/

Оформление кредитных договоров в соответствии с условиями специального предложения* осуществляется во всех территориальных подразделениях Банка Казани, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Специальное предложение поддержки действует до 30.09.2023 г. (включительно)

*Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.

*Акция «Бизнес-горизонт 2.0» — ставка кредитования 12%.

Ставка 12% распространяется на кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках кредитных продуктов «Овердрафт», «Экспресс оборотный», «Инвестиционный» или «Кредит на исполнение контракта». Сумма кредита — от 30 до 150 млн рублей. Срок — до 12 месяцев. Другие скидки к ставке 12% не применяются. Условие по обеспечению — не менее 60% от суммы кредита. Обязательство по оборотам — 30% от суммы кредита. Комиссия за оценку залога взимается в соответствии с Тарифами, но не более 15 тыс. рублей. При сумме кредита менее 30 млн рублей ставка по кредиту 13% и обязательство по оборотам составляет 50% от суммы кредита. Период действия Акции: с 05.07.2023 до 30.09.2023 (включительно). О порядке, сроках и месте проведения Акции подробнее по телефону 88007751877, на сайте www.bankofkazan.ru и в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.

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