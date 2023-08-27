Официальная статистика: кофе в Казани за 2 года подорожал более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани натуральный молотый кофе, а также кофе в зернах подорожал за 2 года на 38,3%. С 1 027,65 рубля за один килограмм в июле 2021 года средний ценник к середине лета 2023-го вырос до 1 421,1 рубля, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



Натуральный растворимый кофе в столице Татарстана за 2 года подорожал на 3,7%. Средняя цена одного килограмма выросла с 2 487,64 рубля в июле 2021 года до 2 579,82 рубля в аналогичном месяце этого года.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания Казани оказалась самой низкой среди 14 столиц и административных центров регионов Приволжского федерального округа. В июле 2023 года она составила 72,64 рубля за 200 граммов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина