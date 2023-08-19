Средняя цена кофе в Казани оказалась самой низкой среди столичных городов ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания Казани оказалась самой низкой среди 14 городов-столиц и административных центров регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В июле 2023 года она составила 72,64 рубля за 200 граммов.

Самой высокой средняя цена оказалась в Ульяновске — 101,21 рубля, в Ижевске — 97,58 рубля и в Перми — 97,33 рубля. В Нижнем Новгороде она в середине лета составила 93,76 рубля, в Йошкар-Оле — 87,84 рубля, в Оренбурге — 87,37 рубля, в Самаре — 86,6 рубля, в Пензе — 85,35 рубля, в Уфе — 83,44 рубля, в Саранске — 79,6 рубля, в Кирове — 78,52 рубля, в Саратове — 76,82 рубля, в Чебоксарах — 76,76 рубля.

В целом в Татарстане средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания в июле 2023 года составила 79,4 рубля за 200 граммов. В Зеленодольске она достигала 80,14 рубля, а в Набережных Челнах — 89,44 рубля.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Цена на кофе в России растет на протяжении нескольких лет. Согласно данным Росстата, в марте 2023 года натуральный растворимый кофе подорожал в годовом выражении на 8,17%, натуральный зерновой молотый — на 14,73%, а кофе в заведениях общепита — на 11,61%. Как объяснили в беседе с «Реальным временем» эксперты, на стоимость напитка влияют несколько факторов и в перспективе резкого роста цен не предвидится.

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Татьяна Демина