Ученые нашли в Татарстане новые места обитания редких видов животных

Ученые КФУ обнаружили в Агрызском районе Татарстана новые места обитания гладконосых летучих мышей вида «рыжая вечерница». Раньше этого вида не было в Красной книге региона, однако наблюдения последних лет свидетельствуют о резком сокращении его численности в районах республики. Как сообщает пресс-служба вуза, готовятся материалы для внесения вида в новое издание Красной книги.

Экологи провели экспедиционное обследование бриофлоры, и собрали обширный коллекционный материал. По словам доцента кафедры общей экологии, специалиста-бриолога Надии Шафигуллиной, выявлено более 30 видов листостебельных мхов и 10 видов печеночников.

— Бриофлору Агрызского района можно охарактеризовать как гемибореальную, с высоким потенциалом сохранения многих редких для Татарстана видов таежных мхов. Вырубка старовозрастных лесов, являющихся рефугиумами для таких видов, сокращает доступные им места обитания, поэтому следует рассмотреть возможность создания в районе новых охраняемых территорий, — поделилась она своим мнением.

Ботанические учеты подтвердили произрастание редких и охраняемых видов растений. Также выявлены новые, не отмечавшиеся ранее в районе, краснокнижные виды — сивец луговой, наяда большая, плаун годичный, гроздовник многораздельный, крестовник приречный, воронец красноплодный.

В мае Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана назвало исчезновение редких животных «большой экологической проблемой». По данным министерства, под угрозой полного исчезновения находятся от 10 до 17% животных.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов