За 7 месяцев российские банки заработали 2 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль 2023 года российский банковский сектор заработал 2 трлн рублей. Сведения опубликовал Центробанк.

— Чистая прибыль сектора в июле составила 327 млрд рублей (доходность на капитал — около 30% в годовом выражении), что в целом соответствует результату июня (314 млрд руб.), — сказано в сообщении.

Значимым фактором роста прибыли были доходы от переоценки иностранной валюты (+93 млрд рублей, в июне +147 млрд рублей) на фоне ослабления рубля (на 4% за июль и на 7% за июнь) и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Кроме того, количество прибыльных банков в июле увеличилось до 265.

Российский банковский сектор в январе — мае 2023 года заработал 1,4 трлн рублей чистой прибыли. Из указанной суммы в мае банки заработали 273 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении — 25,9%), что почти на четверть больше, чем в апреле, когда показатель составил 224 млрд рублей.

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Айрат Назипов