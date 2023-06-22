Чистая прибыль банков России в январе — мае составила 1,4 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Российский банковский сектор в январе — мае 2023 года заработал 1,4 трлн рублей чистой прибыли, сказано в материалах ЦБ.



Из 1,4 трлн в мае банки заработали 273 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении — 25,9%), что почти на четверть больше, чем в апреле, когда показатель составил 224 млрд рублей.

Прибыль банковского сектора поддержали меньшие отчисления в резервы, а еще рост основных доходов на фоне расширения бизнеса. Доходы банков от валютной переоценки существенно сократились и составили 16 млрд рублей в мае после 82 млрд рублей в апреле, поскольку курс рубля в мае практически не изменился.

Количество прибыльных банков в мае достигло 237, это 73% от общего числа. В апреле показатель был равен 230 (71%). По итогам января — мая количество прибыльных банков составило 268 (82% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко