Российский венчурный форум пройдет в Kazan Expo в апреле 2024 года — сформирован оргкомитет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане создали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению Российского венчурного форума в 2024 году. Он пройдет на площадке Kazan Expo 26 апреля следующего года, следует из распоряжения республиканского Кабмина.

Оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению форума до 10 сентября 2023 года.

Также Кабмин обязал различные министерства и органы исполнительной власти оказать содействие, обеспечить участие в форуме специалистов и так далее. Такую же рекомендацию дали и ректорам университетов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российский венчурный форум, который проходил в этом году в выставочном центре KazanExpo, собрал около 3 000 участников: представителей стартапов, инвесторов и институтов развития. Более 150 спикеров обсуждали стратегические задачи развития отрасли и тренды, господствующие сегодня в инвестиционной среде. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

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Айрат Назипов