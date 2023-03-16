Российский венчурный форум: выездная редакция «Реального времени» в лицах

20:12, 16.03.2023 58
Ленар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» КазаньЛенар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» КазаньЛенар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» КазаньЛенар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» КазаньКирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»Кирилл Игин, CBDO EVIMATEКирилл Игин, CBDO EVIMATEКирилл Игин, CBDO EVIMATEКирилл Игин, CBDO EVIMATEАлексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университетаАлексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университетаАлексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университетаФаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»Ирина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТИрина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТИрина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТИрина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТСветлана Николаева, CMO Wi AppСветлана Николаева, CMO Wi AppСветлана Николаева, CMO Wi AppИслам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACKИслам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACKИслам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACKИслам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACKИгорь Кононов, основатель AIINSИгорь Кононов, основатель AIINSИгорь Кононов, основатель AIINSИгорь Кононов, основатель AIINSПавел Невский, основатель Unum TechnologyПавел Невский, основатель Unum TechnologyПавел Невский, основатель Unum TechnologyРенат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»Ренат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»Ренат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»Сергей Минасян, креативный директор Glazar MarineСергей Минасян, креативный директор Glazar MarineСергей Минасян, креативный директор Glazar MarineАлександр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»
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  • Ленар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» Казань
    Динар Фатыхов
  • Ленар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» Казань
    Динар Фатыхов
  • Ленар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» Казань
    Динар Фатыхов
  • Ленар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» Казань
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
    Динар Фатыхов
  • Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»
    Динар Фатыхов
  • Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»
    Динар Фатыхов
  • Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»
    Динар Фатыхов
  • Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»
    Динар Фатыхов
  • Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»
    Динар Фатыхов
  • Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»
    Динар Фатыхов
  • Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Игин, CBDO EVIMATE
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Игин, CBDO EVIMATE
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Игин, CBDO EVIMATE
    Динар Фатыхов
  • Кирилл Игин, CBDO EVIMATE
    Динар Фатыхов
  • Алексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университета
    Динар Фатыхов
  • Алексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университета
    Динар Фатыхов
  • Алексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университета
    Динар Фатыхов
  • Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»
    Динар Фатыхов
  • Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»
    Динар Фатыхов
  • Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»
    Динар Фатыхов
  • Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»
    Динар Фатыхов
  • Ирина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТ
    Динар Фатыхов
  • Ирина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТ
    Динар Фатыхов
  • Ирина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТ
    Динар Фатыхов
  • Ирина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТ
    Динар Фатыхов
  • Светлана Николаева, CMO Wi App
    Динар Фатыхов
  • Светлана Николаева, CMO Wi App
    Динар Фатыхов
  • Светлана Николаева, CMO Wi App
    Динар Фатыхов
  • Ислам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACK
    Динар Фатыхов
  • Ислам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACK
    Динар Фатыхов
  • Ислам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACK
    Динар Фатыхов
  • Ислам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACK
    Динар Фатыхов
  • Игорь Кононов, основатель AIINS
    Динар Фатыхов
  • Игорь Кононов, основатель AIINS
    Динар Фатыхов
  • Игорь Кононов, основатель AIINS
    Динар Фатыхов
  • Игорь Кононов, основатель AIINS
    Динар Фатыхов
  • Павел Невский, основатель Unum Technology
    Динар Фатыхов
  • Павел Невский, основатель Unum Technology
    Динар Фатыхов
  • Павел Невский, основатель Unum Technology
    Динар Фатыхов
  • Ренат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов
  • Ренат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов
  • Ренат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов
  • Сергей Минасян, креативный директор Glazar Marine
    Динар Фатыхов
  • Сергей Минасян, креативный директор Glazar Marine
    Динар Фатыхов
  • Сергей Минасян, креативный директор Glazar Marine
    Динар Фатыхов
  • Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»
    Динар Фатыхов
  • Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»
    Динар Фатыхов
  • Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»
    Динар Фатыхов
  • Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»
    Динар Фатыхов
  • Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»
    Динар Фатыхов
  • Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»
    Динар Фатыхов
  • Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»
    Динар Фатыхов
  • Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»
    Динар Фатыхов

Российский венчурный форум, который проходил сегодня в выставочном центре KazanExpo, собрал около 3 000 участников: представителей стартапов, инвесторов и институтов развития. Более 150 спикеров обсуждали стратегические задачи развития отрасли и тренды, господствующие сегодня в инвестиционной среде. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».


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