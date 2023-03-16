Российский венчурный форум: выездная редакция «Реального времени» в лицах

Российский венчурный форум, который проходил сегодня в выставочном центре KazanExpo, собрал около 3 000 участников: представителей стартапов, инвесторов и институтов развития. Более 150 спикеров обсуждали стратегические задачи развития отрасли и тренды, господствующие сегодня в инвестиционной среде. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым