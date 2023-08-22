Страховая компания KazakhExport будет преобразована в экспортно-кредитное агентство

Казахстанская страховая компания KazakhExport будет преобразована в экспортно-кредитное агентство

Законопроект по преобразованию рассматривает Мажилис — нижняя палата парламента Казахстана.

После преобразования агентство сможет выступать в качестве единого оператора по продвижению несырьевого экспорта. Это откроет новые возможности по поддержке предприятий на финансовых операциях и консультированию.

С 2016 года агентство успело помочь более чем 200 экспортерам в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, сельское хозяйство и другие.

KazakhExport работает с Россией, Беларусью, Турцией, Италией, Китаем, Литвой, Азербайджаном и другими государствами.

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Галия Гарифуллина