В России средний чек на новые автомобили возрос на 12%

Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии 2023 года возросла на 12%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.

— Средняя стоимость нового автомобиля в январе — июне 2023 года выросла до 1,9 миллиона рублей с 1,7 миллиона в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 миллиона рублей с 1,1 миллиона, — заявили в агентстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уточняется, что Татарстан вошел в число регионов, чьи жители чаще всего покупали новые машины. Помимо республики в перечень включили Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московскую область.

Напомним, в Татарстане во II квартале 2023 года почти на треть — 29,8% — выросли продажи авто с пробегом в возрасте до трех лет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена такого автомобиля составила 2 029 000 рублей.

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Елизавета Пуншева