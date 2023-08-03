В Татарстане почти на треть выросли продажи авто с пробегом в возрасте до 3-х лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане во II квартале 2023 года почти на треть — 29,8% — выросли продажи авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, об этом узнали эксперты «Авито Авто».

Средняя цена такого автомобиля составила 2 029 000 рублей.

На долю трехлеток пришлось 11,1% от общих продаж авто с пробегом в России во II квартале текущего года — годом ранее показатель составлял 9,2%. На платформе на сегодняшний день размещено свыше 68 000 объявлений о продаже таких машин.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Самыми продаваемыми брендами трехлеток в апреле-июне стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Hyundai, Kia, Toyota и Renault.

Бренд Модель Доля продаж модели в сегменте Средняя цена (руб). ВАЗ (LADA) Granta 9,8% 790 000 Hyundai Tucson 4,2% 3 180 000 Hyundai Solaris 3,9% 1 590 000 ВАЗ (LADA) Vesta 3,4% 1 150 000 Kia Sportage 2,8% 2 999 000 Kia Rio 2,7% 1 546 000 Volkswagen Polo 2,7% 1 550 000 Hyundai Creta 2,5% 2 030 000 Toyota Camry 2,0% 3 200 000 ВАЗ (LADA) Largus 1,9% 1 312 000

В Татарстане в апреле — июне текущего года на 57,6% относительно прошлого года увеличились продажи иномарок с пробегом. Доля иномарок от общих продаж автомобилей с пробегом по Татарстану за тот же период достигла 70,6%.



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Илина Хакимова