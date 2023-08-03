В Татарстане почти на треть выросли продажи авто с пробегом в возрасте до 3-х лет
В Татарстане во II квартале 2023 года почти на треть — 29,8% — выросли продажи авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, об этом узнали эксперты «Авито Авто».
Средняя цена такого автомобиля составила 2 029 000 рублей.
На долю трехлеток пришлось 11,1% от общих продаж авто с пробегом в России во II квартале текущего года — годом ранее показатель составлял 9,2%. На платформе на сегодняшний день размещено свыше 68 000 объявлений о продаже таких машин.
Самыми продаваемыми брендами трехлеток в апреле-июне стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Hyundai, Kia, Toyota и Renault.
|
Бренд
|
Модель
|
Доля продаж модели в сегменте
|
Средняя цена (руб).
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
9,8%
|
790 000
|
Hyundai
|
Tucson
|
4,2%
|
3 180 000
|
Hyundai
|
Solaris
|
3,9%
|
1 590 000
|
ВАЗ (LADA)
|
Vesta
|
3,4%
|
1 150 000
|
Kia
|
Sportage
|
2,8%
|
2 999 000
|
Kia
|
Rio
|
2,7%
|
1 546 000
|
Volkswagen
|
Polo
|
2,7%
|
1 550 000
|
Hyundai
|
Creta
|
2,5%
|
2 030 000
|
Toyota
|
Camry
|
2,0%
|
3 200 000
|
ВАЗ (LADA)
|
Largus
|
1,9%
|
1 312 000
В Татарстане в апреле — июне текущего года на 57,6% относительно прошлого года увеличились продажи иномарок с пробегом. Доля иномарок от общих продаж автомобилей с пробегом по Татарстану за тот же период достигла 70,6%.
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