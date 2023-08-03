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В Татарстане почти на треть выросли продажи авто с пробегом в возрасте до 3-х лет

23:30, 03.08.2023
В Татарстане почти на треть выросли продажи авто с пробегом в возрасте до 3-х лет
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане во II квартале 2023 года почти на треть — 29,8% — выросли продажи авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, об этом узнали эксперты «Авито Авто».

Средняя цена такого автомобиля составила 2 029 000 рублей.

На долю трехлеток пришлось 11,1% от общих продаж авто с пробегом в России во II квартале текущего года — годом ранее показатель составлял 9,2%. На платформе на сегодняшний день размещено свыше 68 000 объявлений о продаже таких машин.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Самыми продаваемыми брендами трехлеток в апреле-июне стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Hyundai, Kia, Toyota и Renault.

Бренд

Модель

Доля продаж модели в сегменте

Средняя цена (руб).

ВАЗ (LADA)

Granta

9,8%

790 000

Hyundai

Tucson

4,2%

3 180 000

Hyundai

Solaris

3,9%

1 590 000

ВАЗ (LADA)

Vesta

3,4%

1 150 000

Kia

Sportage

2,8%

2 999 000

Kia

Rio

2,7%

1 546 000

Volkswagen

Polo

2,7%

1 550 000

Hyundai

Creta

2,5%

2 030 000

Toyota

Camry

2,0%

3 200 000

ВАЗ (LADA)

Largus

1,9%

1 312 000

В Татарстане в апреле — июне текущего года на 57,6% относительно прошлого года увеличились продажи иномарок с пробегом. Доля иномарок от общих продаж автомобилей с пробегом по Татарстану за тот же период достигла 70,6%.

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Илина Хакимова
Авто Татарстан

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