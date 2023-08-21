Елабуга отметила 25-летие компании «Эссен Продакшн АГ»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Один из крупнейших пищевых производителей в Татарстане и Поволжье, АО «Эссен Продакшн АГ», отмечает 25-летие со дня основания. По случаю юбилея компании 19 августа в Елабуге был организован большой городской праздник, почетными гостями которого стали работники предприятия, елабужане и жители других городов Татарстана, руководители ведомств и компаний-партнеров, специально приглашенные на празднование.



В течение дня в разных локациях Елабуги проходила насыщенная развлекательная программа, включавшая концерты, соревнования, конкурсы с ценными призами, детские активности. В каждом парке города звучали песни и царила атмосфера праздника. Весь день АО «Эссен Продакшн АГ» дарило подарки жителям и гостям города, а основатели компании Леонид Барышев и Вадим Махеев совместно с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым лично поздравили будущих елабужских первоклассников — подарили ребятам портфели со всем необходимым в рамках акции «Помоги собраться в школу».



Фото предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Своих сотрудников собственники компании поздравили с особенным вниманием. В городском Дворце культуры особо отличившихся в труде работников предприятия наградили благодарственными грамотами. А сотрудники компании, занятые на производстве, получили 25-процентное повышение заработной платы в честь 25-летнего юбилея компании.



АО «Эссен Продакшн АГ» было награждено благодарностью от Раиса Татарстана Рустама Минниханова за заслуги в развитии пищевой промышленности республики и за большой вклад в обеспечение высокой культуры обслуживания населения. Также было получено благодарственное письмо за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие республики от Председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.



Фото предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Вечером Центральный стадион Елабуги превратился в огромную концертную площадку, темп и настроение на которой в первые часы задавали ведущие музыкальные коллективы из разных городов Татарстана. Хедлайнерами праздничного концерта стали ведущие российские исполнители Полина Гагарина и Баста. Каждый из них провел полноценный часовой концерт в честь 25-летия бренда. А в промежутках между песнями артисты поздравляли всех присутствующих с 25-летием бренда «Махеевъ». Полина Гагарина делилась своими впечатлениями от первого посещения Елабуги, а Баста развлекал зрителей мощным интерактивом. По итоговым подсчетам, концерт на стадионе смотрели более 80 тысяч человек — послушать живое выступление звезд первой величины приехали и жители соседних городов, и казанцы. А завершилось все мощным салютом, который продлился 10 минут и стал яркой завершающей точкой городского праздника.

