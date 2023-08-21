Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудит реализацию новой безотходной технологии

АО «Татнефтехиминвест-холдинг» (ТНХИ-Х) назначило дату заседания совета директоров на 22 августа, выяснило «Реальное время».



В повестке дня наблюдательного совета — разработка и промышленная реализация новой безотходной технологии твердокислотного алкилирования на гетерогенных катализаторах для обеспечения эффективного перехода к производству высокооктановых автобензинов экологического класса 5 и выше.

Совет директоров рассмотрит разработки ОКБ «Вектор» в части магнитострикционных датчиков и беспроводных технологий. Также в повестке: полимерные дисперсии и клеевые системы, цифровая трансформация российских предприятий, а еще поиск и развитие инженерных талантов.

На заседании совета директоров 30 мая обсуждались в том числе вопросы очистки воздуха от вредных веществ на промышленных предприятиях и устранение неприятных запахов на очистных сооружениях и КНС; автоматизация сбора состояния систем для цифровизации нефтегазовой отрасли; импортозамещение российского флота ГРП.

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Маргарита Головатенко