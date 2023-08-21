ГОСТ на школьную форму проходит этап доработки с учетом отзывов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ГОСТ на школьную форму дорабатывают с учетом отзывов, поступивших в ходе публичных обсуждений. Об этом РБК «Татарстан» сообщили в пресс-службе Роскачества.

— Разработчиком проводится доработка с учетом поступивших отзывов, — пояснили в ведомстве.

В июле сообщалось, что в 2024 году Роскачество представит новый стандарт школьной формы в России. В Роскачестве пояснили, что стандарт требуется для того, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы. Производители, которые захотят маркировать свою одежду таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа.

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Елизавета Пуншева