Школа №1 им. М.К.Тагирова в Альметьевске станет лицеем

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени М.К.Тагирова» в Альметьевске станет лицеем. С 1 сентября 2023 года будет передана в собственность Татарстана, следует из постановления Кабмина республики, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.



Школу передадут в собственность республики как имущественный комплекс с дальнейшим созданием на его базе государственного автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. М.К.Тагирова».

Министерству образования поручено за 60 дней с момента утверждения постановления — 19 августа — утвердить устав школы. Минземимущество за тот же срок должно принять имущественный комплекс в собственность республики. Контроль за исполнением постановления возложен на Минобразования Татарстана.

Учебное заведение основали в 1918 году — оно стало первой светской татарской школой в Альметьевском районе. В разные годы школа несколько раз меняла свое название и статус, а еще занимала разные помещения. Сначала она размещалась в деревянном здании бывшего медресе при Соборной мечети села Альметьево. Учебное заведение сменяло еще несколько мест и в итоге в 1957 году переехало в новое трехэтажное каменное здание. В 1972 году было построено пятиэтажное здание, где проживали ученики, которые приезжали обучаться из сельских районов. Со временем необходимость в интернате отпала, и здание передали для обучения школьников младших классов. Уже в 2002 году рядом со школой построили еще одно здание — детскую музыкальную школу.

В прошлом году стало известно, что старейшее задние школы №1 им. М.К. Тагирова реконструирует «Татнефть».



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Маргарита Головатенко