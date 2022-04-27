В Альметьевске реконструируют здание старейшей школы №1 им. М.К. Тагирова

В Альметьевске планируется реконструировать старейшую школу №1 им. М.К. Тагирова — компания Татнефть планирует реконструировать историческое здание и построить несколько новых корпусов, сообщил главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов в своем Telegram-канале.



Проект разработан архитектурным бюро из Англии ED Architecture. Согласно новой концепции, реконструировать будут исторический корпус школы. Поздние пристройки хотят демонтировать и возвести на их месте несколько новых объемов — учебный блок на 990 учеников и большой спортивный комплекс с бассейном.



Фото: t.me/anton_sevastianov

Севастьянов отметил, что архитектуру новых блоков выполнят в единой морфологии с историческим зданием, а вот решения фасадов сделают максимально рациональными и лаконичными:

— Таким образом подчеркивается контраст между новым и старым, сохраняя при этом единую архитектурную гармонию. Отделка фасадов будет выполнена из панелей, с имитацией натуральной текстуры камня, — поделился архитектор.

Блоки старших и младших классов будут разделены и иметь отдельные входы. Ядром нового учебного корпуса станет многофункциональное пространство с амфитеатром — там будут проходить большие школьные мероприятия и встречи. Прилегающую территорию благоустроят с полным спектром необходимых функциональных зон для всех возрастов.

Фото: t.me/anton_sevastianov

Учебное заведение основали в 1918 году — оно стало первой светской татарской школой в Альметьевском районе. В разные годы школа несколько раз меняла свое название и статус, а еще занимала разные помещения. Сначала она размещалась в деревянном здании бывшего медресе при Соборной мечети села Альметьево. Учебное заведение сменяло еще несколько мест и в итоге в 1957 году переехало в новое трехэтажное каменное здание.

В 1972 году было построено пятиэтажное здание, где проживали ученики, которые приезжали обучаться из сельских районов. Со временем необходимость в интернате отпала, и здание передали для обучения школьников младших классов. Уже в 2002 году рядом со школой построили еще одно здание — детскую музыкальную школу.

Маргарита Головатенко