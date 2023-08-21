Автоэксперты дали советы по вождению в сильный дождь

Автоэксперты Вячеслав Субботин и Михаил Колодочкин в беседе с RT рассказали о правилах поведения на дорогах во время дождя. По словам Субботина, наибольшую опасность представляют лужи:



— Выливаются тонны воды, и она не успевает стекать. Если у тебя скорость 60 км/ч, то машина всплывает на этой воде. Достаточно 5 мл водяного покрытия, чтобы автомобиль всплыл. А когда он всплывает, он становится неуправляемым, — объяснил эксперт.

Колодочкин добавил, что лужи опасны в том числе скрывающимися под ними выбоинами:

— Если вы, не видя ее, провалитесь туда, то может быть очень плохо. Потеряете подвеску. Это первая опасность. Второе, если вы едете по относительно равномерному покрытию, но видите, что справа лужа, то имейте в виду, если вы влетите в эту лужу на полном ходу, то машину может развернуть, потому что сопротивление резко изменится.

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Маргарита Головатенко