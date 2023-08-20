Посол: Минск может обеспечить до 15% программы обновления общественного транспорта России

Белоруссия готова участвовать в программе обновления общественного транспорта в России и может поставить до 15% необходимого объема техники, заявил посол республики в Москве Дмитрий Крутой.



— Министр нам пообещал четко, что белорусы тоже будут участвовать в этой программе. Примерно 10—15% от этого объема, исходя из наших возможностей, мы на сегодняшний день можем поставить в рамках этой программы, — приводит его слова БЕЛТА.

Для российских городов по отдельной программе планируются закупки электробусов, добавил он.

Президент России Владимир Путин назвал обновление парка городского транспорта приоритетной задачей. Он отметил, что в этом вопросе необходимо опираться на собственную промышленность. Путин отметил, что общественный транспорт в РФ «должен не ветшать, а молодеть» во всех регионах, в связи с чем дал ряд поручений.

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Маргарита Головатенко