В некоторых домах Вахитовского района Казани в выходные отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ряд домов Вахитовского района Казани останется без воды на несколько часов. Ее отключат вечером в субботу, 19 августа, информирует МУП «Водоканал».

— В связи с проведением работ по подключению поливочного водопровода Д=50 мм объекта «Сквер по ул. Федосеевской» в районе ул. Федосеевской, д. 36» с 18 часов 19 августа до 02 часов 20 августа планируется отключение водоснабжения, — рассказали в пресс-службе.

Воды не будет по следующим адресам:

Касаткина, 20б, 22, 22 корп.1; 24, 28, 29/35, 30, 31/70, 32, 33, 35/5, 37;

Набережная реки Казанка, 1, 1а, 5/35, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27а;

Федосеевская, 38, 40, 42, 50, 54, 56, 58, 3, 5, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27а, 29, 31а, 32, 33, 35/29, 36, 39, 46, 52, 70/31;

Япеева, 19, 25.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На время отключения водоснабжения по заявкам жителей могут разместить автоцистерны с водой. Заявки будут принимать по телефону: +7(843)231-62-60.

На прошлой неделе в этом районе уже отключали воду из-за реконструкции водопровода. Ее не было на Кремлевской набережной, а также на улицах Подлужной, Поперечно-Подлужной и Толстого.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов