Раис Татарстана встретился с президентом Боснии и Герцеговины

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.



Минниханов находится в Будапеште по приглашению венгерской стороны и принимает участие в мероприятиях по случаю главного национального праздника — дня образования венгерского государства.

Милорад Додик отметил, что ранее не было возможности встретиться из-за пандемии. Он готовит свой очередной визит в Россию, во время которого с удовольствием посетил бы Казань.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов обратил внимание, что Татарстан и Босния и Герцеговина практически сходны по территории и населению, в частности в вопросах межконфесиональных отношений. В стране большинство населения исповедует ислам суннитского толка и православие, при этом представлены католицизм, протестантство, иудаизм и другие конфессии.

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Маргарита Головатенко