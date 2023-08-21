Финансовый эксперт рассказал, как правильно начать копить

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Финансовый эксперт Вениамин Степаненко рассказал, как научиться правильно экономить и откладывать деньги. По его словам, еще до того, как человек начнет откладывать, следует составить список расходов и доходов.



— Когда вы увидите полную картину, сможете определить, какую сумму можете безболезненно откладывать. На случай непредвиденных обстоятельств старайтесь всегда иметь денежный резерв. В случае форс-мажора, проблем со здоровьем, внезапных сокращений, проблем на работе или переезда необходимо иметь финансовую подушку, — сказал он в беседе с RT.

Он посоветовал воспользоваться сервисами банковских приложений, которые позволяют ежемесячно автоматически или вручную переводить часть средств на накопительный счет.

— Откладывая деньги, следует пользоваться правильными инструментами. Самый популярный вариант — использование депозита в банке, но здесь важно выбирать выгодные процентные ставки, — отметил Степаненко.

По его словам, подушку рекомендуется формировать в размере от трех до шести месячных расходов. Ее главная задача — не заморозка денег, а грамотное распоряжение. Можно также инвестировать в недвижимость — это считается самым надежным способом, и может принести хорошую прибыль при правильном подходе.

Если денег регулярно не хватает, следует выяснить, какая статья расходов тянет вниз. Если это переменные траты вроде ресторанов и развлечений, нужно работать с ней.

Финансовый эксперт напомнил о возможности использовать налоговый вычет — государство возвращает часть ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством о налогах и сборах случаях. К ним относится вычет за покупку квартиры, земли и строительство на ней дома, вычет на медицинские услуги, лекарства, расходы по образованию и платные детские кружки.

ЦБ сообщал, что в России с 2024 года заработает программа долгосрочных сбережений (ПДС). Программа предусматривает государственное софинансирование собственных взносов физлиц — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко