Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Руководитель республики находится с рабочим визитом в Будапеште по приглашению венгерской стороны.

— Сотрудничество между Татарстаном и Венгрией развивается в рамках российско-венгерских отношений. Несмотря на ситуацию в мире, наши отношения все равно являются устойчивыми и дружественными, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Венгрией вырос более чем в два раза и составил порядка $1 миллиарда. Также раис поблагодарил премьера за теплый прием, отметив, что сотрудничество сторон имеет давнюю историю.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Благодарим, что вы к нам приехали, для нас это большая честь. У нас завтра будет национальный праздник, и мы любим его праздновать со своими друзьями. Мы никогда не забудем, с каким гостеприимством нас принимали в Казани, — ответил ему Орбан, вспомнив свой последний визит в Татарстан.

Первое межправительственное соглашение о сотрудничестве между сторонами было подписано еще в 1992 году. Помимо взаимодействия с крупными предприятиями, ведется сотрудничество по линии сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта.

Сегодня Рустам Минниханов прилетел в Будапешт. Он примет участие в мероприятиях по случаю государственного праздника — Дня святого Иштвана. Эта дата определена как день основания венгерского государства.



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Айрат Назипов