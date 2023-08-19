В Таджикистане спасли российских альпинистов
Альпинистов из России спасли в горах Памира в Таджикистане. О происшествии сообщает российское посольство в республике.
— Группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота 4 300 метров) и доставлена в город Душанбе, — рассказали там.
Всем пострадавшим оказывается срочная медицинская помощь в местных больницах.
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