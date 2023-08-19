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В Таджикистане спасли российских альпинистов

19:49, 19.08.2023

Альпинистов из России спасли в горах Памира в Таджикистане. О происшествии сообщает российское посольство в республике.

— Группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота 4 300 метров) и доставлена в город Душанбе, — рассказали там.

Всем пострадавшим оказывается срочная медицинская помощь в местных больницах.

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Айрат Назипов
Происшествия

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