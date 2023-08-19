В столице Татарстана проходит гастрофестиваль «Вкусная Казань» — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В столице Татарстана проходит гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Его гости могут отведать лучшие блюда от 80 ресторанов, кафе и фермерских хозяйств, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Все приготавливаемые блюда разделены по тематическим площадкам. Гости могут посетить зоны, где готовят мясо, рыбу, картофель и продают сладости.

Пришедших на фестиваль могут угостить и деликатесами, которые готовят именитые шеф-повара.

— Я как любитель не только готовить, но и поесть очень приветствую всевозможные гастрономические праздники и фестивали. Я очень часто участвую в них. Мне здесь очень нравится, — поделился впечатлениями шеф-повар московского ресторана Владислав Пискунов.

«Вкусная Казань» пройдет и в воскресенье, 20 августа. Казанцы и гости города смогут поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции о здоровом питании.

Организация и проведение фестиваля подешевели в 1,8 раза по отношению к начальной цене, объявленной городским Комитетом по развитию туризма. При этом по сравнению с прошлым годом мероприятие подорожало в 2,5 раза, а подрядчик остался тем же. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов